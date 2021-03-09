Большунов опубликовал фото с невестой и медалями чемпионата мира

Российский лыжник Александр Большунов 8 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

На снимке вместе с 24-летним россиянином его невеста Анна Жеребятьева. Большунов держит в руках три медали чемпионата мира. На снимке не хватает одной серебряной медали, возможно, за марафон, который завершился скандалом.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов стал победителем в скиатлоне, занял второе место в эстафете и марафоне, а также в паре с Глебом Ретивых стал третьим в командном спринте.

7 марта на финишной прямой Клебо потерял баланс и локтем толкнул палку Большунова, которую тот сломал, попав себе между ног. В итоге Клебо дисквалифицировали, Большунов получил серебро, а Эмиль Иверсен — золото.