«Они занимаются «Формулой-1», а мы катаемся на картинге». Вяльбе о доминировании Норвегии

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью ТАСС, подводя итоги чемпионата мира в Оберстдорфе, рассказала о доминировании норвежцев в этом виде спорта.

Российские лыжники на чемпионате мира завоевали золото, три серебра и бронзу. У норвежской команды расклад такой: 9-5-4.

- Мы делаем все, для того, чтобы показывать высокие результаты. Выше головы никто прыгнуть не может.

— То есть на сегодня это максимум? Либо все же есть куда расти?

- Тяжело обыгрывать страну, для которой это спорт номер один.

— Если посмотреть на число участников «Лыжни России», не скажешь, что мы уступаем по массовости.

— «Лыжня Росси» — это не соревнования, это хороший день для семейного времяпрепровождения. Да, у нас много лыжников, но не всегда принцип от большого к малому приводит к такому результату.

— Что мешает преобразовать количество в качество?

— Я считаю, что среди мужчин мы одни из немногих, кто дает хоть какой-то бой норвежцам. У нас также появляются сильные женщины, в то время как у них, по большому счету, есть только Тереза Йохауг. За ней пропасть. Да, есть еще медаль Хайди Венг, но ее проигрыш в последней гонке тоже составил две с половиной минуты, это очень много.

— В чем нам надо становиться лучше?

— Если сравнивать их затраты на спорт с нашими, то мы словно котята, которые даже глаза еще не открыли. Вот посмотрите: на чемпионат мира они приехали с четырьмя фурами. В одной у них еда, во второй — медицина, в третей они готовят лыжи, у них три шлифт-машины, свой метеоролог. Нам до них еще очень далеко. Они занимаются «Формулой-1», а мы катаемся на картинге.

Для них лыжные гонки — спорт номер один в стране. Они не развивают так футбол, хоккей, многие другие виды. Да, они представлены во многих видах спорта, но все силы и наибольшие финансовые затраты направляют именно на спорт, в котором у них получается лучше всего.