Чемпионат мира в Оберстдорфе завершился скандальным марафоном, который войдет в историю. Норвежец Йоханнес Клэбо на самом финише сломал палку нашему Александру Большунову и был дисквалифицирован.

Большунов лишился звания Короля лыж и заявил, что другой норвежец Эмиль Иверсен на самом деле не заслуживает звания чемпиона мира. Только что вернувшийся из Германии обозреватель «СЭ» Владимир Иванов вместе с Натальей Марьянчик и Дмитрием Кузнецовым поспорят:

— прав ли был Большунов, когда отказался вешать на шею серебряную медаль?

— за дело ли дисквалифицировали Клебо?

— каким был бы лучший выход из скандальной ситуации?

— почему в российской сборной эпидемия травм?

— что не поделили Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев?

Ждем ваших вопросов в комментариях и во время прямого эфира в 15.00 на YouTube-канале «СЭ».