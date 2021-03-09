Большунов против Клебо — кто прав к главном скандале ЧМ? Live — в 15.00
Чемпионат мира в Оберстдорфе завершился скандальным марафоном, который войдет в историю. Норвежец Йоханнес Клэбо на самом финише сломал палку нашему Александру Большунову и был дисквалифицирован.
Большунов лишился звания Короля лыж и заявил, что другой норвежец Эмиль Иверсен на самом деле не заслуживает звания чемпиона мира. Только что вернувшийся из Германии обозреватель «СЭ» Владимир Иванов вместе с Натальей Марьянчик и Дмитрием Кузнецовым поспорят:
— прав ли был Большунов, когда отказался вешать на шею серебряную медаль?
— за дело ли дисквалифицировали Клебо?
— каким был бы лучший выход из скандальной ситуации?
— почему в российской сборной эпидемия травм?
— что не поделили Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев?
Ждем ваших вопросов в комментариях и во время прямого эфира в 15.00 на YouTube-канале «СЭ».
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