Большунов не стал надевать серебряную медаль на награждении марафонцев на ЧМ-2021

Россиянин Александр Большунов стал серебряным призером по итогам марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Однако на церемонии награждения россиянин не стал надевать медаль.

На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.

Российская сторона подала апелляцию, в результате которой Клебо был дисквалифицирован. Золото досталось Иверсену, серебро — Большунову.