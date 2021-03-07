Большунов не стал надевать серебряную медаль на награждении марафонцев на ЧМ-2021
18:37
Россиянин Александр Большунов стал серебряным призером по итогам марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Однако на церемонии награждения россиянин не стал надевать медаль.
На финишной прямой произошло столкновение российского спортсмена с норвежцем Йоханнесом Клебо, в результате чего у Большунова сломалась палка. Клебо стал чемпионом мира, вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен.
Российская сторона подала апелляцию, в результате которой Клебо был дисквалифицирован. Золото досталось Иверсену, серебро — Большунову.
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