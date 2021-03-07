Йоханнес Клебо: «Мне сказали, что я выиграл. Очень тяжело получить дисквал»

Победитель мужского марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам Йоханнес Клебо дисквалифицирован по решению жюри FIS после протеста сборной России.

На финишной прямой российский лыжник Александр Большунов шел первым, затем Йоханнес Клебо пошел в обгон, и между ними произошел контакт.

В результате у Александра сломалась палка, он финишировал третьим, пропустив на второе место норвежца Эмиля Иверсена.

«Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить, — сказал Клебо. — Он вырезал, хотя с левой стороны было много места. После финиша мне сказали, что я выиграл. Будет очень сложно получить дисквал». (Владимир Иванов)

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