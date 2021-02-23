Большунов хочет пробежать все гонки на ЧМ, Вяльбе не согласна

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в интервью проекту «На лыжи» рассказал о том, что изменилось в Александре Большунове по сравнению с чемпионатом мира-2019 в Зефельде. В Австрии россиянин выиграл четыре серебряные медали.

«Он стал более стабилен, опытен, уверен в себе, — подчеркнула Вяльбе. — Он по-прежнему трудяга, очень целеустремленный. Его не надо лишний раз мотивировать. Самый ли это одаренный лыжник, которого вы видели? Сложно сказать. Я бы не сказала, что бог наградил Сашу большим талантом, чем Сергея Устюгова. Просто он очень целеустремленный и трудолюбивый. Порой чересчур трудолюбивый. Все это вместе дает результат. В каких гонках Большунов будет участвовать на ЧМ-2021? Саша хочет бежать все. Я с чем-то не согласна. Будем смотреть. Все зависит от того, как для него пройдут первые две гонки».

(Тимур Ганеев)

Сегодня, 23 февраля, стало известно, что Большунов заболел перед чемпионатом мира в немецком Оберстдорфе, но продолжает тренировки.

ЧМ-2021 по лыжным гонкам начнется 25 февраля и завершится 7 марта.

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