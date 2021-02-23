Бородавко оценил готовность Большунова к чемпионату мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» оценил состояние российского лыжника Александра Большунова.

«Александр тренируется по индивидуальной программе. Осталось два дня до старта. Будем смотреть. Конечно, эта болезнь повлияет на его форму перед чемпионатом мира. Он не смог выполнить весь план подготовки к турниру. Его пришлось менять исходя из самочувствия Александра. Сейчас он чувствует себя нормально. Надеемся, что болезнь внесла минимальные коррективы в его состояние», — сказал Бородавко «СЭ».

(Владимир Пушкарев)

Ранее Бородавко заявил, что Большунов перед стартом мирового первенства подхватил легкую простуду.

ЧМ-2021 по лыжным гонкам начнется 25 февраля и завершится 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе