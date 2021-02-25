Прыжки с трамплина
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Словенка Клинец победила на ЧМ в Оберстдорфе, Аввакумова 12-я

20:56

Словенка Эма Клинец стала чемпионкой мира в прыжках с трамплина. На соревнованиях в Оберстдорфе она показала результат 279,6.

В тройку вошли Марен Луннбю из Норвегии и японка Сара Таканаси.

Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, занявшая 12-е место.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

К-95

1. Эма Клинец (Словения) — 279,6 (105,0 + 100,5)

2. Марен Луннбю (Норвегия) — 276,5 (102,5 + 99,5)

3. Сара Таканаси (Япония) — 276,3 (104,0 + 100,0)...

12. Ирина Аввакумова (Россия) — 238,9 (92,5 + 95,5)...

23. Ирма Махиня (Россия) — 200,2 (84,5 + 90,0)

24. Софья Тихонова (Россия) — 197,9 (82,5 + 88,0)...

28. Кристина Прокопьева (Россия) — 185,0 (84,0 + 84,5)

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