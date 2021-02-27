«Мутко запретил». Российская прыгунья с трамплина объяснила, почему не будет сниматься для мужских журналов

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершился женский командный турнир в прыжках с трамплина. У России — шестое место.

На одну строчку выше Германия, в составе выступала Юлиана Зайфарт. Она прославилась супероткровенной съемкой для Playboy накануне турнира. Своим мнением относительно этого поделилась лидер нашей команды Ирина Аввакумова.

— Это у них не первый раз, — поделилась Аввакумова. — Была в сборной Германии такая девочка — Мелани Файст. Так вот она перед Сочи-2014 снялась в Playboy — и немецкая федерация просто не пустила ее на Олимпиаду. Самое интересное, что их главный тренер говорил тогда: «При мне такого не будет». А у Юлианы Зайфарт, которая снялась теперь, он вообще-то личный тренер. Наверное, был скандал. Но здесь она прыгает.

— Если вы захотите сняться, вас Дмитрий Дубровский не отстранит?

— Перед Олимпиадой в Сочи «Большой спорт» делал съемку спортсменок в купальниках. Я тоже в ней поучаствовала. После этого мне позвонил Виталий Мутко и сказал: «Еще раз только попробуй». Запретил. Все, после этого ничего такого не было. Да и теперь уже не буду рисковать. В моем-то возрасте (смеется)! Да и молодой человек ревнивый. Так что передайте в Playboy: пока не готова.

(Владимир Иванов)