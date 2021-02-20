Сборная Норвегии победила в командном зачете на этапе Кубка мира в Румынии.

Второй стала команда Словении, замкнула тройку Австрия.

Сборная России заняла шестое место.

Рышнов (Румыния)

Кубок мира

Командный зачет

LH

1. Норвегия (Марен Луннбю, Даниэль Андре Танне, Силье Опсет, Хальвор Эгнер Гранеруд) — 698,7

2. Словения (Ника Крижнар, Цене Превц, Эма Клинец, Жига Йелар) — 945,3

3. Австрия (Ева Пинкелинг, Даниэль Чофениг, Даниэла Ирашко-Штольц, Мануэль Феттнер) — 924,6

4. Япония (Нозоми Маруяма, Юкия Сато, Сара Таканаси, Рею Кобаяси) — 920,8

5. Германия (Луиза Герлих, Пиус Пашке, Анна Рупрехт, Карл Гайгер) — 875,8

6. Россия (Ирма Махиня, Роман Трофимов, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) — 861,2