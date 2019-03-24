Плехов и Керов продолжат возглавлять сборные России

Евгений Плехов и Роман Керов сохранят посты главных тренеров мужской и женской сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского.

- Мы уже научены опытом: постоянная смена тренерского штаба ни к чему хорошему не приводит. Несмотря на то, что поставленные на чемпионат мира задачи не были выполнены, назвать сезон неудачным нельзя, - сказал Дубровский. - Климов принес России первую в истории победу на этапах Кубка мира, плюс занял достойное 12-е место в общем зачете. Результаты по ходу всего сезона, безусловно, тоже идут в зачет команде, поэтому никаких перестановок, на мой взгляд, быть не должно.

Задача на главном старте все-таки не выполнена, будем анализировать, вносить корректировки.