Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт одержал победу на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

Второе место занял норвежец Роберт Йоханссон. На третьем месте немец Карл Гайгер. Лучший среди россиян Евгений Климов на 23-м месте.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

К-120

1. Штефан Крафт (Австрия) — 276,5 (132,5 + 134,0)

2. Роберт Йоханссон (Норвегия) — 272,1 (129,5 + 135,5)

3. Карл Гайгер (Германия) — 267,4 (132,0 + 132,0)

23. Евгений Климов (Россия) — 215,8 (121,0 + 126,0)

27. Денис Корнилов (Россия) — 207,8 (123,0 + 118,0)

35. Михаил Назаров (Россия) — 84,6 (112,0)

43. Данил Садреев (Россия) — 64,9 (102,5)