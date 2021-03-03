Аввакумова заняла седьмое место в прыжках с трамплина на чемпионате мира

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) состоялись соревнования женщин в прыжках с трамплина (К-120). Победу одержала норвежка Марен Луннбю.

Второе место заняла японка Сара Таканаси. На третьей позиции словенка Ника Крижнар. Лучшая среди россиянок Ирина Аввакумова заняла седьмое место.

Оберстдорф (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

К-120

1. Марен Луннбю (Норвегия) — 296,6 (128,0 + 130,5)

2. Сара Таканаси (Япония) — 287,9 (126,0 + 134,0)

3. Ника Крижнар (Словения) — 287,1 (126,0 + 129,0)

7. Ирина Аввакумова (Россия) — 265,7 (122,5 + 126,5)

23. Софья Тихонова (Россия) — 192,0 (106,0 + 109,0)

26. Анна Шпынева (Россия) — 173,1 (101,5 + 104,0)

30. Ирма Махиня (Россия) — 143,1 (97,0 + 94,0)