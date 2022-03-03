Как российские спортсмены уезжали с молодежного ЧМ в Польше. Рассказывает глава федерации

Накануне некоторые норвежские и польские СМИ сообщили, что российским юниорам по ходу молодежного чемпионата мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Закопане угрожали расправой, а также был инцидент с нападением возле одного из магазинов. Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский опроверг эти сведения и рассказал, как было на самом деле.

— Команды заехали в Закопане заранее, — сообщил Дубровский. — Все было нормально. Но в понедельник вечером министр спорта Польши выступил с заявлением, что, если, российские спортсмены будут участвовать, они просто отменят соревнования. Представители FIS сообщили, что не смогут гарантировать нашим юниорам безопасность. Сразу после этого организаторы попросили нас съехать в другой отель. Надо отдать им должное, все происходило спокойно, с полицейским сопровождением — на случай возможных провокаций. Но ничего такого не случилось.

Во вторник утром мы начали эвакуировать делегации. Полиция сопровождала нас вплоть до австрийской границы. В итоге все нормально добрались до Вены. Сегодня последняя группа прилетает в Москву. Спасибо Минспорта и ЦСП, которые разрешили купить билеты вне установленных порядков. На протяжении последней недели мы были готовы к эксцессам, но их не произошло. Не знаю, почему некоторые европейские СМИ писали об этом.

Ранее Польша собиралась отменить ЮЧМ в Закопане, если Международная лыжная федерация (FIS) допустит на него спортсменов из России и Белоруссии.