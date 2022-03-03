СМИ: сборной России угрожали на ЮЧМ в Польше

Сборной России по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью угрожали во время ЮЧМ в Польше

Глава Норвежской лыжной ассоциации Эрик Ресте рассказал в издании NRK о том, что сборная России подвергалась опасности накануне юниорского чемпионата мира по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью в польском Закопане.

«Юных российских спортсменов охраняли 200 полицейских, поскольку в их адрес поступали угрозы физической расправы», — отметил Ресте.

Ранее Польша собиралась отменить ЮЧМ в Закопане, если Международная лыжная федерация (FIS) допустит на него спортсменов из России и Белоруссии.

Польская газета Dziennik Polski пишет, что в одном из магазинов на россиян было совершено нападение. Но местная полиция не получала заявлений по этому поводу. Однако российская сборная все равно была эвакуирована из отеля, где проживала, в безопасное место. После запрета на выступления наша команда отправилась домой.