Как лучшая скелетонистка России пропустила Олимпиаду из-за девичьей драки в номере

Суровое наказание и разборки между скелетонисткой Екатериной Мироновой и бобслеисткой Надеждой Орловой.

Историй с отстранением спортсменов на уровне сборных более чем достаточно. Допинг, неуважительное отношение к сопернику, обман во время соревнований — примеров масса, но случай российской скелетонистки Екатерины Мироновой почти исключительный. Девушку выгнали из национальной команды... за драку с другой нашей спортсменкой.

История начиналась довольно безобидно. В 2003 году в Лейк-Плэсиде проходил один из этапов Кубка мира. Российские сборные по скелетону и бобслею принимали в нем участие, а спортсмены и спортсменки жили в одной гостинице. И так вышло, что Екатерина Миронова делила комнату с бобслеисткой Надеждой Орловой. Как известно, скелетон и бобслей — родственные виды спорта, управляются одной федерацией, и этапы Кубка мира у них часто совмещенные.

Именно из номера Мироновой и Орловой в один из вечеров и поступил звонок в полицию. Когда сотрудники приехали на вызов, оказалось, что девушки поругались и словами ссора не ограничилась. «Я понимаю, на словах можно поругаться, но когда она распускает руки, я просто стала себя защищать, девчачья драка. Последняя фраза ее была: «Тебя тут не любят, ты плохая». Она подошла и ударила меня, причем сильно, ведь она весит 80 кг», — приводит слова Мироновой Prima-TV.

Надежда Орлова. Федерация бобслея России

Стали бояться эту хрупкую девушку

После привлечения полиции к этим «девчачьим разборкам» тихо инцидент закончиться уже не мог. У Мироновой был вывихнут палец на ноге, у Орловой — царапины. В полиции Екатерина заявила, что ее избили, а руководству федерации бобслея начала угрожать, что подаст в суд. «В Лейк-Плэсиде Миронова в присутствии полиции заставила извиняться весь тренерский состав. На английском языке, представляете? И все это на таком важном турнире, как финал Кубка мира! Мы уже просто стали бояться эту хрупкую девушку, которая постоянно втягивает нас в полицейские разборки», — рассказывал тогдашний президент федерации бобслея страны Валерий Лейченко Lenta.ru.

Оказалось, что «показательное избиение» в исполнении Мироновой происходит уже не впервые. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Екатерина тоже звонила в полицию и обвиняла своего личного тренера по физподготовке в избиении, хотя накануне Игр она требовала, чтобы специалиста обязательно взяли с собой на Олимпиаду. На все эти комментарии федерации у Мироновой уже был готов ответ. По ее мнению, зачинщицей признали ее только потому, что так выгодно руководствую организации.

«Все дело в том, что жена нашего президента федерации Виктория Токовая является бобслеисткой и тоже принимает участие в чемпионате. А спортсменка, с которой у меня произошел конфликт, является у нее разгоняющей. Поэтому Лейченко и позаботился о тех, кто ему роднее», — заявила спортсменка в беседе с Lenta.ru.

Последствия

Кубок мира для Мироновой, конечно же, был закончен. Ей купили обратный билет в Москву, но приехав в аэропорт, она поняла, что не намерена так легко сдаваться, и отправилась в мандатную комиссию чемпионата мира, чтобы требовать включить ее в состав участников. Но получила отказ, поскольку включать или не включать спортсмена в команду должно руководство национальной сборной. Дело рассмотрел сначала президиум Федерации бобслея России, а затем прошла конференция федерации, на которой и было озвучено финальное решение. И оно было очень неутешительным для Мироновой:

«За неоднократные нарушения Екатериной Мироновой (Красноярск) спортивной дисциплины, несоблюдение морально-этических норм поведения спортсмена на международных соревнованиях за рубежом и пунктов договора спортсменки с Федерацией утвердить решение президиума Федерации о дисквалификации Екатерины Мироновой сроком на 2 года (до 10 мая 2007 года): исключить Екатерину Миронову из состава сборной команды России по скелетону, запретить ей участвовать во всероссийских соревнованиях и лишить ее лицензии на участие в международных соревнованиях любого ранга по скелетону и бобслею на срок дисквалификации».

Екатерина Миронова. Фото Getty Images

Из Красноярска в Иркутск

Срок дисквалификации пришелся на Олимпиаду-2006 в Турине, которая могла стать для Мироновой второй в карьере (на Солт-Лейке-2002 она заняла седьмое место). Без дела во время отстранения Екатерина сидеть не планировала. Она усиленно тренировалась, а в конце своей дисквалификации и вовсе приняла решение прекратить выступать за родной Красноярский край и начать представлять Иркутскую область.

«Теперь она выступает за Иркутск. Много факторов на ее решение повлияло, один из них — финансовый. Иркутяне предложили ей хороший контракт. Мы таких условий предложить не смогли. Жаль, конечно, — Катя выросла в Красноярске, воспитали ее с нуля, серебряным призером чемпионата мира стала... Но по нашим правилам после четырехлетнего олимпийского цикла спортсмен вправе перейти туда, куда ему вздумается», — поделился Петр Долгих, директор краевой СДЮШОР по санному спорту, с «RedЯрск.ru».

В сборную команду Миронова вернулась не менее ярко. Там уже все давно забыли о конфликте, сильно поменялся и тренерский штаб, поэтому возвращение такой сильной спортсменки, как Екатерина, было воспринято положительно. Миронова же на первом своем старте, Кубке Америки, во второй день соревнований финишировала первой, опередив американок Палмер и О'Ши. Правда, на этом успехи закончились. Сезон-2007/08 Екатерина пропустила из-за рождения ребенка и спустя некоторое время объявила о завершении карьеры в сборной. Так что Игры-2010 тоже прошли без талантливой, но слишком эмоциональной спортсменки.