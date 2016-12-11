Зубков уверен, что чемпионат мира в Сочи будет интересен и без Дукурсов

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков считает, что и без латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов чемпионат мира-2017 в Сочи будет интересен болельщикам. Сборная Латвии решила бойкотировать турнир из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в создании государственной системы допинговых махинаций.

– Интерес к чемпионату мира в Сочи никак не снизится, если не приедет один человек, который изъявил желание не выступать на чемпионате мира, – цитирует "Р-Спорт" Зубкова. – Сейчас уже выросли такие страны, как Корея, – как вы видели, их представитель всегда находится в топ-3. Они – наши самые основные конкуренты, которые будут бороться за первые места на чемпионате мира. И я надеюсь, что они также выступят достойно.