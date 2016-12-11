Зубков уверен, что чемпионат мира в Сочи будет интересен и без Дукурсов

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков считает, что и без латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов чемпионат мира-2017 в Сочи будет интересен болельщикам. Сборная Латвии решила бойкотировать турнир из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в создании государственной системы допинговых махинаций.
– Интерес к чемпионату мира в Сочи никак не снизится, если не приедет один человек, который изъявил желание не выступать на чемпионате мира, – цитирует "Р-Спорт" Зубкова. – Сейчас уже выросли такие страны, как Корея, – как вы видели, их представитель всегда находится в топ-3. Они – наши самые основные конкуренты, которые будут бороться за первые места на чемпионате мира. И я надеюсь, что они также выступят достойно.
Ралпачан Фляйшманъ
нет, надо ради шпротусов срочно перенести чемпионат в ойропэйский львiв и сигать там с карпат на деревянных корытах)))
11:02
Тропическая гемангиома Мовсисяна
дуркусы пусть дома сидят шпроты едят)))
23:52 11 декабря
streletc1783
pojarniy Да не переживай ты так за фашистов- им просто трасса не подходит,а тут такой повод!Всё в масть.
21:53 11 декабря
pojarniy
Запел, да и сборная Туркмении тоже конкурент. И будите катать между собой. И на ОИ-18 не допустят.
18:26 11 декабря