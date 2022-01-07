Третьяков завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии. Он показал результат — 56,36 секунды. Второе место занял Аксель Юнгк, отставание которого составило 0,01 секунды.

Победитель был определен по итогам одной попытки. Результаты первого заезды были аннулированы.

Россияне Никита Трегубов и Владислав Семенов заняли седьмое место. Они показали одинаковый результат — 56,62 секунды.

Скелетон

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 56,36

2. Аксель Юнгк (Германия) — 56,37

3. Александр Третьяков (Россия) — 56,41

4. Александр Гасснер (Германия) — 56,52

5. Томас Дукурс (Латвия) — 56,57

6. Юн Сун Бин (Корея) — 56,60

7. Владислав Семенов (Россия) — 56,62

7. Никита Трегубов (Россия) — 56,62