Третьяков завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по скелетону
Российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии. Он показал результат — 56,36 секунды. Второе место занял Аксель Юнгк, отставание которого составило 0,01 секунды.
Победитель был определен по итогам одной попытки. Результаты первого заезды были аннулированы.
Россияне Никита Трегубов и Владислав Семенов заняли седьмое место. Они показали одинаковый результат — 56,62 секунды.
Скелетон
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
1. Мартин Дукурс (Латвия) — 56,36
2. Аксель Юнгк (Германия) — 56,37
3. Александр Третьяков (Россия) — 56,41
4. Александр Гасснер (Германия) — 56,52
5. Томас Дукурс (Латвия) — 56,57
6. Юн Сун Бин (Корея) — 56,60
7. Владислав Семенов (Россия) — 56,62
7. Никита Трегубов (Россия) — 56,62
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