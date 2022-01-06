Скелетонист Рукосуев завоевал Интерконтинентальный кубок
23:04
Российский скелетонист Евгений Рукосуев стал обладателем Интерконтинентального кубка. Он выиграл общий зачет.
На последнем этапе кубка в Альтенберге (Германия) он занял второе место. Первым стал Феликс Зайбель. Феликс Кайзингер замкнул тройку.
В общем зачете Рукосуев набрал 912 баллов. Зайбель набрал 778 баллов и занял второе место. В активе Кайзингера 755 баллов.
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