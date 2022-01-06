Скелетонист Рукосуев завоевал Интерконтинентальный кубок

Российский скелетонист Евгений Рукосуев стал обладателем Интерконтинентального кубка. Он выиграл общий зачет.

На последнем этапе кубка в Альтенберге (Германия) он занял второе место. Первым стал Феликс Зайбель. Феликс Кайзингер замкнул тройку.

В общем зачете Рукосуев набрал 912 баллов. Зайбель набрал 778 баллов и занял второе место. В активе Кайзингера 755 баллов.