На этапе Кубка мира по скелетону россиянина Третьякова лишили лидерства из-за протеста

На этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия) россиянина Александра Третьякова лишили лидерства из-за протеста сборной Германии.

В первой попытке Третьяков показал лучший результат, опередив латвийца Мартинса Дукурса на 0,21 секунды.

После того как все участники проехали первую попытку, представители немецкой сборной подали протест из-за наличия снега на трассе. Рассмотрев протест, судьи приняли решение отменить попытку.

В результате повторного заезда россиянин занял третье место, уступив Дукурсу и немцу Акселю Юнгу.

36-летний Третьяков — первый в истории скелетона России олимпийский чемпион. Он также является чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, серебряным призером Кубка мира, бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира среди юниоров и многократным чемпионом России.