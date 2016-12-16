Третьяков победил на этапе Кубка мира в США

Олимпийский чемпион Сочи-2014 россиянин Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

1. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 1.46,49 (53,27 + 53,22)

2. Энтойн (США) - 1.46,92 (53,45 + 53,47)

3. Юн Сун Бин (Корея) - 1.46,94 (53,24 + 53,70)

4. Т. Дукурс (Латвия) - 1.47,18 (53,72 + 53,46)

5. М. Дукурс (Латвия) - 1.47,59 (53,81 + 53,78)

6. Юнгк (Германия) - 1.47,65 (53,94 + 53,71)…

8. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.47,90 (53,91 + 53,99)…

22. ВЕСЕЛОВ (Россия) – 54,94