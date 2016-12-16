Третьяков победил на этапе Кубка мира в США

Олимпийский чемпион Сочи-2014 россиянин Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Мужчины
1. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 1.46,49 (53,27 + 53,22)
2. Энтойн (США) - 1.46,92 (53,45 + 53,47)
3. Юн Сун Бин (Корея) - 1.46,94 (53,24 + 53,70)
4. Т. Дукурс (Латвия) - 1.47,18 (53,72 + 53,46)
5. М. Дукурс (Латвия) - 1.47,59 (53,81 + 53,78)
6. Юнгк (Германия) - 1.47,65 (53,94 + 53,71)…
8. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.47,90 (53,91 + 53,99)…
22. ВЕСЕЛОВ (Россия) – 54,94
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skeleton/worldcup/2016-2017/events/1888_0_0/
streletc1783
Жаль что спортсмены превратились в сплетников с фашистским уклоном.В Сочи трасса под Третьякова, он бы выиграл 100%, вот дукккрыс жаба и задавила.Молодец Саня бей врагов на их территории.
13:04 17 декабря
ks86
Да и еще шпротов с деревянными медалями поздравляю.
12:32 17 декабря
ks86
Побил Дукурсов, доказал свое превосходство.
12:24 17 декабря
ladafan
Мужик!!!
23:28 16 декабря
акробат
молодец, орёл
22:33 16 декабря
емен
Молодец Александр, достойный ответ братьям Дуркусам , тут брехня про мутную трассу в Сочи не проканает!
21:44 16 декабря