19:19 16 декабря | СКЕЛЕТОН

Третьяков победил на этапе Кубка мира в США

0
0
0
6

Олимпийский чемпион Сочи-2014 россиянин Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

1. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 1.46,49 (53,27 + 53,22)

2. Энтойн (США) - 1.46,92 (53,45 + 53,47)

3. Юн Сун Бин (Корея) - 1.46,94 (53,24 + 53,70)

4. Т. Дукурс (Латвия) - 1.47,18 (53,72 + 53,46)

5. М. Дукурс (Латвия) - 1.47,59 (53,81 + 53,78)

6. Юнгк (Германия) - 1.47,65 (53,94 + 53,71)…

8. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.47,90 (53,91 + 53,99)…

22. ВЕСЕЛОВ (Россия) – 54,94

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skeleton/worldcup/2016-2017/events/1888_0_0/

0
0
0
6
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

streletc1783

Жаль что спортсмены превратились в сплетников с фашистским уклоном.В Сочи трасса под Третьякова, он бы выиграл 100%, вот дукккрыс жаба и задавила.Молодец Саня бей врагов на их территории.

13:04 17 декабря

ks86

Да и еще шпротов с деревянными медалями поздравляю.

12:32 17 декабря

ks86

Побил Дукурсов, доказал свое превосходство.

12:24 17 декабря

ladafan

Мужик!!!

23:28 16 декабря

акробат

молодец, орёл

22:33 16 декабря

емен

Молодец Александр, достойный ответ братьям Дуркусам , тут брехня про мутную трассу в Сочи не проканает!

21:44 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ