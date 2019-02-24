Третьяков и Никитина - первые за 12 лет победители Кубков мира из одной страны

Российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина стали первыми за 12 лет обладателями Больших хрустальных глобусов из одной страны в мужском и женском зачете.

Предыдущий раз это удавалось по итогам сезона американцам Заку Лунду и Кэти Юлэндер.

Всего это четвертый случай в истории с момента розыгрыша женского Кубка мира в 1996 году. Ранее в течение одного сезона в мужском и женском зачете также побеждали немцы Энди Беме и Штеффи Ханцлик (сезон-1998/99) и канадцы Джефф Пэйн и Меллиса Холлингсуорт-Ричардс (сезон-2005/06).