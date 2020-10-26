Тренер сборной России по скелетону Матшенц получил визу и приедет на Кубок России в Сочи

Бывший главный тренер сборной Германии по скелетону Дирк Матшенц, с нового сезона работающий с российской командой, получил въездную визу и приедет на Кубок России в Сочи, который пройдет с 29 по 30 октября, сообщает ТАСС.

41-летний Матшенц, под руководством которого немецкие скелетонисты на домашнем чемпионате мира — 2020 в Альтенберге завоевали пять наград, из которых три золотые, работает с российской командой с сентября. Из-за сложностей с оформлением въездной визы, вызванных пандемией коронавируса, специалист не смог приехать на октябрьские тренировочные сборы российской команды в Сочи.