Шульгинов занял пятое место на дистанции 1500 метров на Кубке мира

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое (Япония) завершились соревнования у мужчин на дистанции 1500 метров.

Первые два места заняли корейцы Ким Дон Ук и Пак Ин Ук. На третьем месте японец Кеита Ватанабе. Россиянин Александр Шульгинов на пятой позиции.

У женщин на дистанции 500 метров победила кореянка Ким Чи Йо. Второй стала канадка Ким Бутен, третьей — итальянка Арианна Фонтана.

Нагоя (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Ким Дон Ук (Корея) — 2.25,593

2. Пак Ин Ук (Корея) — 2.25,748

3. Кеита Ватанабе (Япония) — 2.26,251

4. Ань Кай (Китай) — 2.26,398

5. Александр Шульгинов (Россия) — 2.26,461

Женщины

1 500 м

1. Ким Чи Йо (Корея) — 2.30,432

2. Ким Бутен (Канада) — 2.30,663

3. Арианна Фонтана (Италия) — 2.30,860

4. Петра Ясапати (Венгрия) — 2.31,456