Шульгинов занял пятое место на дистанции 1500 метров на Кубке мира
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое (Япония) завершились соревнования у мужчин на дистанции 1500 метров.
Первые два места заняли корейцы Ким Дон Ук и Пак Ин Ук. На третьем месте японец Кеита Ватанабе. Россиянин Александр Шульгинов на пятой позиции.
У женщин на дистанции 500 метров победила кореянка Ким Чи Йо. Второй стала канадка Ким Бутен, третьей — итальянка Арианна Фонтана.
Нагоя (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Ким Дон Ук (Корея) — 2.25,593
2. Пак Ин Ук (Корея) — 2.25,748
3. Кеита Ватанабе (Япония) — 2.26,251
4. Ань Кай (Китай) — 2.26,398
5. Александр Шульгинов (Россия) — 2.26,461
Женщины
1 500 м
1. Ким Чи Йо (Корея) — 2.30,432
2. Ким Бутен (Канада) — 2.30,663
3. Арианна Фонтана (Италия) — 2.30,860
4. Петра Ясапати (Венгрия) — 2.31,456