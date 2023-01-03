Шорт-трекист Елистратов рассказал, что у него нет глобальных планов на 2023 год

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов в 2023 году планирует концентрироваться на тренировочном процессе и соревнованиях, спортсмен надеется принять участие в Олимпиаде 2026 года.

«Каких-то глобальных планов нет, хочу, чтобы вся семья была здорова. Работы много, больше всего концентрируюсь на ней. Конечно, хочется участвовать в Олимпийских играх в 2026 году», — приводит слова Елистратова ТАСС.

32-летний Елистратов является олимпийским чемпионом в эстафете (2014) и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 1 500 м (2018, 2022), чемпионом мира (2015) и 14-кратным чемпионом Европы.