Елистратов занял четвертое место на Кубке мира в Японии
10:12
Россиянин Семен Елистратов занял четвертое место на Кубке мира в Японии.
31-летний спортсмен на дистанции 1 500 м показал результат 2:32.130. Золотую медаль завоевал итальянец Юри Конфортола (2:22.547), второе место у Хван Дэ Хона из Кореи (2:31.900), замкнул тройку призеров китаец Сун Лонг (2:32.104).
Шорт-трек
Нагоя (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Юри Конфортола (Италия) — 2:22.547
2. Хван Дэ Хон (Корея) — 2:31.900
3. Сун Лонг (Китай) — 2:32.104
4. Семен Елистратов (Россия) — 2:32.130
5. Сьенки Кнегт (Нидерланды) — 2:32.217
6. Паскаль Дион (Канада) — 2:32.425
7. Пак Ян Хьюк (Корея) — 2:32.440
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