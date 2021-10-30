Россиянин Семен Елистратов занял четвертое место на Кубке мира в Японии.

31-летний спортсмен на дистанции 1 500 м показал результат 2:32.130. Золотую медаль завоевал итальянец Юри Конфортола (2:22.547), второе место у Хван Дэ Хона из Кореи (2:31.900), замкнул тройку призеров китаец Сун Лонг (2:32.104).

Шорт-трек

Нагоя (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Юри Конфортола (Италия) — 2:22.547

2. Хван Дэ Хон (Корея) — 2:31.900

3. Сун Лонг (Китай) — 2:32.104

4. Семен Елистратов (Россия) — 2:32.130

5. Сьенки Кнегт (Нидерланды) — 2:32.217

6. Паскаль Дион (Канада) — 2:32.425

7. Пак Ян Хьюк (Корея) — 2:32.440