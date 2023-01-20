Российский шорт-трекист, серебряный призер Олимпиады в Пекине Константин Ивлиев в интервью «СЭ» высказался о работе телекомментатора Дмитрия Губерниева.

— Вы говорили о коллаборации с фигуристами, а если говорить про лыжи и биатлон, с кем сотрудничать? С Губерниевым?

— Губерниев мне очень импонирует как комментатор, мне кажется, что он в принципе может любой вид спорта комментировать. (Смеется) И людям будет интересно. Я бы хотел услышать его в шорт-треке, если честно.

— Но вокруг него немало скандалов.

— Я особо ничего не слышал насчет скандалов с Губерниевым не слышал, да и мне неинтересно читать про скандалы, интриги и расследования. Я считаю, что как комментатор он на сто процентов профессионал своего дела.