Шорт-трек
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Шорт-трек

Сегодня, 12:15

Шорт-трекист Ивлиев: «Губерниев — на сто процентов профессионал своего дела»

Шорт-трекист Ивлиев высказался о работе Губерниева
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский шорт-трекист, серебряный призер Олимпиады в Пекине Константин Ивлиев в интервью «СЭ» высказался о работе телекомментатора Дмитрия Губерниева.

— Вы говорили о коллаборации с фигуристами, а если говорить про лыжи и биатлон, с кем сотрудничать? С Губерниевым?

— Губерниев мне очень импонирует как комментатор, мне кажется, что он в принципе может любой вид спорта комментировать. (Смеется) И людям будет интересно. Я бы хотел услышать его в шорт-треке, если честно.

— Но вокруг него немало скандалов.

— Я особо ничего не слышал насчет скандалов с Губерниевым не слышал, да и мне неинтересно читать про скандалы, интриги и расследования. Я считаю, что как комментатор он на сто процентов профессионал своего дела.

Константин Ивлиев. Лучший шорт-трекист России хочет бросить вызов Трусовой. В чем дело?
Дмитрий Губерниев
1
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?
Экс-президент Казахстана Назарбаев успешно перенес операцию на сердце
WP: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе встретился в Киеве с президентом Украины Зеленским
В Приморье локализован пожар на складе с алкоголем
CNN узнал об отказе ФРГ пойти навстречу США в вопросе поставок танков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский призер Олимпиады рассказал о разрыве контактов с иностранцами
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости