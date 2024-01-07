Российская шорт-трекистка Середа скончалась в возрасте 20 лет
Российская конькобежка Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет.
«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — сообщается на официальном сайте Союза конькобежцев России.
Середа выступала в Кубке России по шорт-треку, а также становилась победительницей одного из этапов соревнований на дистанции в 3000 м. Причина смерти спортсменки не указывается.
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14 фев 2023 19:49
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