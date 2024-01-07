Российская шорт-трекистка Середа скончалась в возрасте 20 лет

Российская конькобежка Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — сообщается на официальном сайте Союза конькобежцев России.

Середа выступала в Кубке России по шорт-треку, а также становилась победительницей одного из этапов соревнований на дистанции в 3000 м. Причина смерти спортсменки не указывается.