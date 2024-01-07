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Сегодня, 03:00

Российская шорт-трекистка Середа скончалась в возрасте 20 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Российская конькобежка Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — сообщается на официальном сайте Союза конькобежцев России.

Середа выступала в Кубке России по шорт-треку, а также становилась победительницей одного из этапов соревнований на дистанции в 3000 м. Причина смерти спортсменки не указывается.

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