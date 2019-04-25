Олимпийский чемпион-2014 шорт-трекист Владимир Григорьев объявил о завершении карьеры, сообщает ТАСС. 36-летний спортсмен войдет в тренерский штаб сборной.

- Да, я завершил карьеру, это решение связано с назначением в тренерский штаб сборной. С 1 июня будет объявлено официально, но по факту моя тренерская деятельность начнется с 28 апреля, так как у нас сезон начинается раньше, но контракты подписываются позднее, - сказал Григорьев.

Григорьев завоевал золото Олимпиады-2014 в эстафете и серебро на дистанции 1000 м. Также на его счету 5 золотых медалей чемпионатов Европы и серебро чемпионата мира.