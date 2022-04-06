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Сегодня, 10:13

Елистратов считает, что в шорт-треке нет атлетов, которые были бы против россиян

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов рассказал об отношениях с иностранными спортсменами.

«Со всеми у меня хорошие отношения, я тренировался в разных странах. Все меня поддержали, лично у нас в шорт-треке не могу сказать, чтобы кто-то из спортсменов был против россиян», — приводит слова Елистратова ТАСС.

В начале марта международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/14293279
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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