Четырехкратный олимпийский чемпион Шарль Амлен завершил карьеру

Канадский шорт-трекист Шарль Амлен завершил карьеру после домашнего чемпионата мира в Монреале, сообщает агентство Reuters.

Последней гонкой в карьере спортсмена стала мужская эстафета на 5000 м, в которой Амлен завоевал бронзовую медаль. После гонки 37-летний Амлен вышел на лед и проехал прощальный круг со своей дочерью.

«Это много значит для меня. Возможно, дочь не понимала, что происходит, но я уверен, что она наслаждалась моментом со мной. Это была одна из вещей, которые я хотел сделать, и я рад, что это произошло здесь, в Монреале. Возможность финишировать дома, с моей семьей на трибунах — это великолепное чувство. Это почти как любая Олимпиада, на которой я был», — приводит слова шорт-трекиста Reuters.

Амлен — четырехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету серебряная и бронзовая медали турнира. Канадец является 14-кратным чемпионом мира и многократным призером мировых первенств.