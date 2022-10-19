Елистратов сообщил, что выступит на втором этапе Кубка России по шорт-треку в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов примет участие во втором этапе Кубка России в Санкт-Петербурге.

«Да, все хорошо, выступлю в Санкт-Петербурге. На всех дистанциях — 500, 1000, 1500 метров, мужская и смешанные эстафеты, буду бежать за свой регион — Республику Башкортостан», — приводит ТАСС слова Елистратова.

Первый этап Кубка России по шорт-треку в Коломне спортсмен пропустил из-за болезни.

Соревнования в рамках второго этапа Кубка России пройдут с 27 по 30 октября.