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Чемпионка мира находится в реанимации в критическом состоянии

29 июня 2020, 22:56
Лара ван Рейвен. Фото Instagram.
Лара ван Рейвен. Фото Instagram.

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете Лара ван Рейвен находится в реанимации, сообщает AD.

Ван Рейвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения в работе иммунной системы.

Ван Рейвен была госпитализирована, на выходных ее состояние ухудшилось. Сейчас ее положение стабильно, но остается критическим.

27-летняя ван Рейвен также является чемпионкой мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой Европы.

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