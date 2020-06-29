Чемпионка мира находится в реанимации в критическом состоянии

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете Лара ван Рейвен находится в реанимации, сообщает AD.

Ван Рейвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Причиной проблем со здоровьем стали нарушения в работе иммунной системы.

Ван Рейвен была госпитализирована, на выходных ее состояние ухудшилось. Сейчас ее положение стабильно, но остается критическим.

27-летняя ван Рейвен также является чемпионкой мира 2019 года по шорт-треку на дистанции 500 м, серебряным призером ЧМ-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой Европы.