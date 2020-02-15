Айрапетян — шестой на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку
17:40
Кореец Пак Чи Вон победил на дистанции 1500 метров в шорт-треке на этапе Кубка мира в голландском Дордехте. Его результат составил — 2 минуты и 19,421 секунды.
Второй — кореец Ли Чун Су (2.19,436). Третий — китаец Жэнь Цзивэй (2.19,695).
Россиянин Денис Айрапетян занял шестое место (2.20,980).
Шорт-трек
Дордрехт (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Пак Чи Вон (Корея) — 2.19,421
2. Ли Чун Су (Корея) — 2.19,436
3. Жэнь Цзивэй (Китай) — 2.19,695
4. Ким Дон Ук (Корея) — 2.19,846
5. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.20,972
6. Денис Айрапетян (Россия) — 2.20,980
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