Кореец Пак Чи Вон победил на дистанции 1500 метров в шорт-треке на этапе Кубка мира в голландском Дордехте. Его результат составил — 2 минуты и 19,421 секунды.

Второй — кореец Ли Чун Су (2.19,436). Третий — китаец Жэнь Цзивэй (2.19,695).

Россиянин Денис Айрапетян занял шестое место (2.20,980).

Шорт-трек

Дордрехт (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Пак Чи Вон (Корея) — 2.19,421

2. Ли Чун Су (Корея) — 2.19,436

3. Жэнь Цзивэй (Китай) — 2.19,695

4. Ким Дон Ук (Корея) — 2.19,846

5. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.20,972

6. Денис Айрапетян (Россия) — 2.20,980