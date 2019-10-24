Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова заняла 25-е место в списке богатейших женщин России в 2019 году по версии Forbes.

Издание оценило состояние 32-летней россиянки Шараповой в 180 миллионов долларов. В качестве капитала теннисистки указаны призовые, рекламные доходы и инвестиции (собственный бренд конфет и шоколада).