Клубы-участники Лиги Европы и Лиги чемпионов потратили летом 4 миллиарда евро на трансферы

80 клубов, которые в предстоящем евросезоне сыграют в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, этим летом потратили на трансферы 3,98 миллиарда евро, сообщают «РИА «Новости» со ссылкой на отчет УЕФА.

Общая сумма поступлений от трансферов для этих клубов составила 3,72 миллиарда евро. Отмечается, что это на 55% больше, чем летом 2018 года.

В Лиге чемпионов восемь клубов потратили более 50 миллионов на трансферы, в Лиге Европы — четыре команды.

По данным УЕФА, 35% от трансферных трат пришлись на нападающих, а чаще всего покупали игроков в возрасте от 21 до 24 лет.