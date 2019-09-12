Клубы-участники еврокубков заработали 11,7 миллиарда евро

Общий доход 80 футбольных клубов, которые в сезоне-2019/20 сыграют в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, составил 11,7 миллиарда евро, сообщают «РИА «Новости» со ссылкой на финансовый отчет УЕФА.

Данные взяты из отчетов клубов по итогам финансового года, заканчивающегося 30 июня 2018 года или 31 декабря 2017 года. Отмечается, что общая сумма активов 80 клубов составляет 24,1 миллиарда евро. На формирование нынешних составов эти команды потратили в общей сложности 11,7 миллиарда евро — от 270 тысяч до 953 миллионов евро. Клубы Лиги чемпионов потратили 8,5 миллиарда, команды Лиги Европы — 3,2 миллиарда.