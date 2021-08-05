Поражение «Спартака» от «Бенфики», отставка Попова, золото в синхронном плавании
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 4 августа.
«Спартак» оказался в своей же клетке. Проиграл дома «Бенфике» и поставил выход в Лигу чемпионов под большой вопрос
Москвичи потерпели поражение со счетом 0:2.
«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»
Спортивный директор в четверг напишет заявление об уходе.
В среду две Светланы — Ромашина и Колесниченко — не оставили соперницам шансов в соревнованиях дуэтов.
Семин — после назначения в «Ростов»: «Пообедали с Карпиным, спасибо ему за добрые слова и пожелания!«
Первое интервью после подписания контракта новый главный тренер «Ростова» дал «СЭ».
Взгляд обозревателя «СЭ» на выступление женской сборной ОКР на Играх-2020.
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