Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Tokyo 2020
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Поражение «Спартака» от «Бенфики», отставка Попова, золото в синхронном плавании

00:15
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 4 августа.

«Спартак» оказался в своей же клетке. Проиграл дома «Бенфике» и поставил выход в Лигу чемпионов под большой вопрос

Москвичи потерпели поражение со счетом 0:2.

«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»

Спортивный директор в четверг напишет заявление об уходе.

Богини воды! Россиянки Ромашина и Колесниченко — олимпийские чемпионки в синхронном плавании

В среду две Светланы — Ромашина и Колесниченко — не оставили соперницам шансов в соревнованиях дуэтов.

Семин — после назначения в «Ростов»: «Пообедали с Карпиным, спасибо ему за добрые слова и пожелания!«

Первое интервью после подписания контракта новый главный тренер «Ростова» дал «СЭ».

Российские волейболистки в Токио: поражение, за которое не стыдно

Взгляд обозревателя «СЭ» на выступление женской сборной ОКР на Играх-2020.

ЦИФРА ДНЯ
0:2
«Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
ЦИТАТА
Это не мужской поступок!
Леонид Федун
владелец «Спартака» — об уходе Дмитрия Попова

Российский ураган в Токио. Гандболистки убрали Черногорию и теперь ждут Норвегию

читать >

Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие

читать >

У китайцев могут отобрать медали за значки с Мао. Еще один скандал с политической акцией на олимпийском подиуме

читать >

Российский волейболист оскорбляет поляков, а они ему угрожают смертью. Последствия сенсации в Токио

читать >

«На ужин заехал на коляске». Шубенков — о своей олимпийской трагедии

читать >

Российские пляжники — в полуфинале Олимпиады. Впереди грозные катарцы

читать >

Огненные полуфиналы в волейболе и водном поло, олимпийский дебют Ласицкене. Чего ждать на Олимпиаде 5 августа

читать >

В ворота «Спартака» не назначены три пенальти. Один гол «Бенфики» засчитан ошибочно

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Российский волейболист оскорбляет поляков, а они ему угрожают смертью. Последствия сенсации в Токио
Две 12-летние девочки получили медали Олимпиады. Такое не снилось даже девочкам Тутберидзе
Леонид Федун о поражении «Бенфике»: «Европа уходит от нас, мы превращаемся в третью лигу»
Спиридонов: «Будет идеально, если Карпин еще отправит Дзюбу на три буквы из сборной»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд