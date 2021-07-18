«Зенит» разгромил «Локомотив», первый скандал Олимпиады, главные события межсезонья РПЛ

В Америке пишут про потенциальный суперобмен русскими звездами. Кузнецов — в «Сент-Луис», Тарасенко — к Овечкину в «Вашингтон»?

«Папа говорит, что я больше похож на Илюшу...» В РПЛ дебютирует сын легенды «Локо» Нижегородова и племянник Цымбаларя