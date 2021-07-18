«Зенит» разгромил «Локомотив», первый скандал Олимпиады, главные события межсезонья РПЛ
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 17 июля.
«Зенит» мощно врывается в сезон: разгром «Локо» и заслуженный Суперкубок
Чемпионы России крупно обыграли красно-зеленых в матче за первый трофей сезона.
Подробности инцидента в Японии.
Дайджест главных новостей перед стартом сезона.
Голкипер «Локомотива» в матче с «Зенитом» допустил грубую ошибку.
Тедеско не наработал на сборную, а Бердыев был в прайме пять лет назад. Рабинер — о возможных тренерах сборной России
Мнение обозревателя «СЭ».
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