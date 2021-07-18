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«Зенит» разгромил «Локомотив», первый скандал Олимпиады, главные события межсезонья РПЛ

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Сергей Семак празднует победу в Суперкубке. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак празднует победу в Суперкубке. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 17 июля.

«Зенит» мощно врывается в сезон: разгром «Локо» и заслуженный Суперкубок

Чемпионы России крупно обыграли красно-зеленых в матче за первый трофей сезона.

Первый скандал Олимпиады в футболе: немцы не доиграли матч из-за расизма

Подробности инцидента в Японии.

Витория в «Спартаке», Лунев в Германии, Заболотный вернулся в ЦСКА. Главные события межсезонья РПЛ

Дайджест главных новостей перед стартом сезона.

Вы все еще хотите видеть Гильерме в сборной России? В Суперкубке он не убедил

Голкипер «Локомотива» в матче с «Зенитом» допустил грубую ошибку.

Тедеско не наработал на сборную, а Бердыев был в прайме пять лет назад. Рабинер — о возможных тренерах сборной России

Мнение обозревателя «СЭ».

В Америке пишут про потенциальный суперобмен русскими звездами. Кузнецов — в «Сент-Луис», Тарасенко — к Овечкину в «Вашингтон»?

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«Папа говорит, что я больше похож на Илюшу...» В РПЛ дебютирует сын легенды «Локо» Нижегородова и племянник Цымбаларя

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«Спортсмены подкатывать не пытались, но удивляются». Интервью огненной агрономки стадиона из Калининграда, где пройдет Суперкубок

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Сколько стоит отменить Олимпиаду прямо сейчас? И почему у МОК нет таких денег

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«Кто бросит перчатку такому «Зениту»? «Спартак». Мнение экс-президента «Локо»

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Первый в истории спринт «Формулы-1». Что это было?

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«Буду, как Хабиб, smash делать». Ислам Махачев отжимается на двух пальцах и не проигрывает раунды с 2016-го

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