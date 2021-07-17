Вечерний «СЭ»
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Возглавит ли сборную Бердыев, уедет ли Влашич в Италию, как голландцы изменят наш футбол

01:15
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Курбан Бердыев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 16 июля.

Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»

Теперь он может сменить Черчесова.

«Милан» не оставляет попыток взять Влашича в аренду с правом выкупа". Взгляд из Италии на возможный трансфер полузащитника ЦСКА

Карло Лаудиза — главный эксперт La Gazzetta dello Sport по трансферным вопросам.

Финал Кубка в феврале, налог на легионеров и повышение доходов. Как голландцы изменят российский футбол

Глава HyperCube Питер Ньювенхейс — о глобальных реформах в нашем футболе.

Как работает потолок зарплат в Испании: «Реалу» нужно продавать игроков, Месси — идти на двукратное понижение зарплаты

Разбираемся, как ограничения со стороны лиги влияют на ситуацию в испанских суперклубах.

«Локомотив» слишком недооценивают. Приход Рангника делает этот клуб особенным

Уже в субботу команда Марко Николича сыграет на Суперкубок с «Зенитом».

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