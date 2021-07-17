Возглавит ли сборную Бердыев, уедет ли Влашич в Италию, как голландцы изменят наш футбол
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 16 июля.
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Теперь он может сменить Черчесова.
Карло Лаудиза — главный эксперт La Gazzetta dello Sport по трансферным вопросам.
Глава HyperCube Питер Ньювенхейс — о глобальных реформах в нашем футболе.
Разбираемся, как ограничения со стороны лиги влияют на ситуацию в испанских суперклубах.
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