Все возможные соперники России в стыках, молодежка победила Испанию. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 16 ноября.
Стали известны потенциальные соперники России по первому матчу стыков ЧМ-2022
На основании рейтинга 12 участников стыкового турнира чемпионата мира-2022 определился круг возможных соперников сборной России в полуфинале.
Красивая победа над Испанией — 1:0.
Искреннее интервью после драмы в отборе на ЧМ-2022.
Большое интервью новой надежды России — Матвея Мичкова.
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