Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Все возможные соперники России в стыках, молодежка победила Испанию. Главное за день

02:30
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 16 ноября.

Стали известны потенциальные соперники России по первому матчу стыков ЧМ-2022

На основании рейтинга 12 участников стыкового турнира чемпионата мира-2022 определился круг возможных соперников сборной России в полуфинале.

Российская молодежка показала, что такое смелый футбол. Наверное, именно о таком мечтал Карпин

Красивая победа над Испанией — 1:0.

«Не уверен, смогу ли психологически подготовить сборную к стыкам». Карпин — о мыслях об уходе и возвращении Дзюбы

Искреннее интервью после драмы в отборе на ЧМ-2022.

«С 11 лет мне говорят, что через год я сдуюсь». Вундеркинд Мичков — о звездной болезни, лаврах Овечкина и дебюте в сборной

Большое интервью новой надежды России — Матвея Мичкова.

Медведев — в полуфинале Итогового турнира. Звереву не удалость взять реванш за парижский «мастерс»

Даниил выиграл в Турине второй матч подряд и первым из участников ATP Finals пробился в плей-офф.

ЦИФРА ДНЯ
5
сборных
в числе потенциальных соперников России в полуфинале стыков ЧМ-2022

НХЛ может не поехать на Олимпиаду? Зачем Канада играет на Кубке Первого канала

читать >

Ван Гал подарил Голландии первый чемпионат мира за восемь лет. А Холанн и Эдегор подождут своего крупного турнира

читать >

Карпин должен чувствовать себя битым, а не сбитым. Он должен остаться. Колонка Казакова

читать >

Рейтинги фигурного катания начали падать. Россиянам надоели победы?

читать >

Агаларова готовы продать зимой за 10 миллионов евро. Разбираемся, стоит ли лучший бомбардир РПЛ таких денег

читать >

Катар построил очень крутые стадионы к ЧМ-2022: есть даже арена из контейнеров для грузоперевозок. Хочется, чтобы Россия там сыграла

читать >

Русский Винни Джонс. Уникальный защитник «Локомотива» и «Спартака» — таких сейчас уже не делают

читать >

Кошмар в Тихом океане: боец убил врача после спора о вакцинации

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Рейтинги фигурного катания начали падать. Россиянам надоели победы?
Соперники сборной РФ в стыковых матчах к ЧМ-2022 определены
1