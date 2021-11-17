Все возможные соперники России в стыках, молодежка победила Испанию. Главное за день

На основании рейтинга 12 участников стыкового турнира чемпионата мира-2022 определился круг возможных соперников сборной России в полуфинале.

Красивая победа над Испанией — 1:0.

Искреннее интервью после драмы в отборе на ЧМ-2022.

Большое интервью новой надежды России — Матвея Мичкова.

Даниил выиграл в Турине второй матч подряд и первым из участников ATP Finals пробился в плей-офф.