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Промеса обвинили в покушении на убийство, мнение Романцева о сборной. Главное за день

02:45
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 18 ноября.

Промеса официально обвинили в покушении на убийство. Что грозит Квинси и «Спартаку»

Подробности скандала, который тянется с зимы.

«Карпин должен остаться в сборной независимо от результата в стыках». Мнение Романцева

О поражении от Хорватии и будущем национальной команды.

«Он всегда был здоровый — надеялся, его спортивный организм справится». Бывший игрок «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса

Легенде Самары было всего 42.

Роналду, Левандовски, победители Евро — ЧМ-2022 может лишиться топ-сборных, звезд, а также России. Все из-за политики ФИФА

Их места отдают Африке, Азии и Северной Америке.

Руй Витория подошел к Рубикону без центра поля. Как выкрутится португалец в матче с «Краснодаром»?

Тренер не может рассчитывать на трех опорников.

Дзюба — наш лучший форвард, а из-за конфликта с Карпиным страдает сборная. Пора забыть обиды и возвращаться

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