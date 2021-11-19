Промеса обвинили в покушении на убийство, мнение Романцева о сборной. Главное за день
02:45
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 18 ноября.
Промеса официально обвинили в покушении на убийство. Что грозит Квинси и «Спартаку»
Подробности скандала, который тянется с зимы.
О поражении от Хорватии и будущем национальной команды.
«Он всегда был здоровый — надеялся, его спортивный организм справится». Бывший игрок «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса
Легенде Самары было всего 42.
Роналду, Левандовски, победители Евро — ЧМ-2022 может лишиться топ-сборных, звезд, а также России. Все из-за политики ФИФА
Их места отдают Африке, Азии и Северной Америке.
Тренер не может рассчитывать на трех опорников.
Дзюба — наш лучший форвард, а из-за конфликта с Карпиным страдает сборная. Пора забыть обиды и возвращатьсячитать >
Соболев, Максименко и Анджорин — главные разочарования РПЛ. Агаларов, Литвинов и Кассьера — топ-открытиячитать >
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю