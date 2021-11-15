Россия проиграла Хорватии и заняла второе место, Сербия вышла на ЧМ. Главное за день
03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 14 ноября.
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Трагедия в Сплите.
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Один из главных фаворитов отборочного цикла будет пробиваться на ЧМ-2022 через черный ход.
«Это полностью моя вина. Футболисты просто не хотели играть с мячом». Карпин — после провала с Хорватией
Пресс-конференция главного тренера сборной России в Сплите.
Джикия, Дивеев, Ловрен и Модрич у микрофона.
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