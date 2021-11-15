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Россия проиграла Хорватии и заняла второе место, Сербия вышла на ЧМ. Главное за день

03:00
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Кудряшов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 14 ноября.

Наша новая боль — автогол Кудряшова. Федор отправил Россию в стыки, а не на чемпионат мира

Трагедия в Сплите.

Шотландия, Турция или Финляндия — кто может достаться в стыковых матчах сборной России?

Чтобы попасть на ЧМ-2022, российской сборной нужно успешно выступить в двух встречах плей-офф.

Смелость довела Сербию до Катара. Гол Митровича отправил Португалию с Криштиану Роналду в стыки

Один из главных фаворитов отборочного цикла будет пробиваться на ЧМ-2022 через черный ход.

«Это полностью моя вина. Футболисты просто не хотели играть с мячом». Карпин — после провала с Хорватией

Пресс-конференция главного тренера сборной России в Сплите.

«Пропущенный гол? Честно, не помню». Что говорили футболисты после провала в Хорватии

Джикия, Дивеев, Ловрен и Модрич у микрофона.

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