Россия проиграла Хорватии и заняла второе место, Сербия вышла на ЧМ. Главное за день

Трагедия в Сплите.

Чтобы попасть на ЧМ-2022, российской сборной нужно успешно выступить в двух встречах плей-офф.

Один из главных фаворитов отборочного цикла будет пробиваться на ЧМ-2022 через черный ход.

Пресс-конференция главного тренера сборной России в Сплите.

Джикия, Дивеев, Ловрен и Модрич у микрофона.