Все скандалы Широкова, новые проблемы легкоатлетов, будущее Кикнадзе в «Локо»
20:30
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 30 мая.
Драка с Глушаковым, стычка с Малафеевым, скандалы с фанатами. Все конфликты Широкова
Самые громкие скандалы.
«Мы никому не нужны». За легкоатлетов некому платить 5 миллионов, они могут лишиться даже нейтрального статуса
Штраф World Athletics становится барьером на пути наших атлетов на международную арену.
Гендиректору красно-зеленых не простят провал нового тренера.
Это оказалось фейком.
«Спортсмены — молодцы, не вякали, что теряют деньги в карантин. Актеры и бизнес стонут». Говорит Ирина Роднина
Большое интервью легендарной фигуристки и депутата Госдумы.
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