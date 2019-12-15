Война Плющенко и Тутберидзе, мощный Трефилов и бронза сборной, Медведев развернул флаг России

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 15 декабря.

Семь претензий Плющенко к Тутберидзе

Instagram-баттл великого фигуриста и великого тренера набирает обороты. «СЭ» суммировал ответные претензии двукратного олимпийского чемпиона к тренеру действующей олимпийской чемпионки и задался вопросом — можно ли было избежать конфликта.

«Хочу соревноваться на площадке, а не в окопе«

Женская сборная России по гандболу разобралась с Норвегией в матче за третье место чемпионата мира. Бронза с золотой игрой — и от этого и радостно, и грустно.

Легендарный тренер, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов мощно выступил в смешанной зоне. Норвежские телевизионщики спросили про санкции ВАДА, он развернуто ответил.

Медведев праздновал победу в Саудовской Аравии с российским флагом

Первая ракетка России Даниил Медведев выиграл выставочный турнир, забрал миллион и травмировал бедро. И показал трибунам и подписчикам в соцсетях триколор.

Хоккей подкачал, но атмосфера — крутая

Сборная России победила Финляндию в последнем матче Кубка Первого канала при 67 тысячах зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге. Вопросы по игре национальной команды остались.

Машина Ян и рекордсмен Шлеменко

Вечером в субботу и в ночь на воскресенье состоялись несколько бойцовских турниров. Александр Шлеменко одержал важную победу в Екатеринбурге, а Марат Балаев — в Санкт-Петербурге.

Петр Ян стал одним из героев UFC 245 и доказал, что достоин битвы за титул. Аманда Нуньес на том же турнире убедительно сохранила пояс чемпионки промоушена.

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