Война Плющенко и Тутберидзе, мощный Трефилов и бронза сборной, Медведев развернул флаг России
Семь претензий Плющенко к Тутберидзе
Instagram-баттл великого фигуриста и великого тренера набирает обороты. «СЭ» суммировал ответные претензии двукратного олимпийского чемпиона к тренеру действующей олимпийской чемпионки и задался вопросом — можно ли было избежать конфликта.
«Хочу соревноваться на площадке, а не в окопе«
Женская сборная России по гандболу разобралась с Норвегией в матче за третье место чемпионата мира. Бронза с золотой игрой — и от этого и радостно, и грустно.
Легендарный тренер, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов мощно выступил в смешанной зоне. Норвежские телевизионщики спросили про санкции ВАДА, он развернуто ответил.
Медведев праздновал победу в Саудовской Аравии с российским флагом
Первая ракетка России Даниил Медведев выиграл выставочный турнир, забрал миллион и травмировал бедро. И показал трибунам и подписчикам в соцсетях триколор.
Хоккей подкачал, но атмосфера — крутая
Сборная России победила Финляндию в последнем матче Кубка Первого канала при 67 тысячах зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге. Вопросы по игре национальной команды остались.
Машина Ян и рекордсмен Шлеменко
Вечером в субботу и в ночь на воскресенье состоялись несколько бойцовских турниров. Александр Шлеменко одержал важную победу в Екатеринбурге, а Марат Балаев — в Санкт-Петербурге.
Петр Ян стал одним из героев UFC 245 и доказал, что достоин битвы за титул. Аманда Нуньес на том же турнире убедительно сохранила пояс чемпионки промоушена.
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