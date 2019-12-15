«Гляжу на след ножовый: успеет ли зажить». Тутберидзе ответила Плющенко стихотворением Цветаевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram стихотворение Марины Цветаевой «Проста моя осанка».

Проста моя осанка,

Нищ мой домашний кров.

Ведь я островитянка

С далеких островов!

Живу — никто не нужен!

Взошел — ночей не сплю.

Согреть чужому ужин —

Жилье свое спалю!

Взглянул — так и знакомый,

Взошел — так и живи!

Просты наши законы:

Написаны в крови.

Луну заманим с неба

В ладонь, — коли мила!

Ну, а ушел — как не был,

И я — как не была.

Гляжу на след ножовый:

Успеет ли зажить

До первого чужого,

Который скажет: «Пить».

В пятницу олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. На этот аккаунт в Instagram подписаны Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы (Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная). Данный пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама тренер. В воскресенье, 15 декабря, Плющенко в своем Instagram опубликовал ответ на заявление команды Тутберидзе, в котором в числе прочего обвинил ее в неуважительном отношении к Тарасовой и хамстве.