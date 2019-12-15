«Гляжу на след ножовый: успеет ли зажить». Тутберидзе ответила Плющенко стихотворением Цветаевой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram стихотворение Марины Цветаевой «Проста моя осанка».
Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!
Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть чужому ужин —
Жилье свое спалю!
Взглянул — так и знакомый,
Взошел — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.
Луну заманим с неба
В ладонь, — коли мила!
Ну, а ушел — как не был,
И я — как не была.
Гляжу на след ножовый:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «Пить».
В пятницу олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. На этот аккаунт в Instagram подписаны Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы (Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная). Данный пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама тренер. В воскресенье, 15 декабря, Плющенко в своем Instagram опубликовал ответ на заявление команды Тутберидзе, в котором в числе прочего обвинил ее в неуважительном отношении к Тарасовой и хамстве.