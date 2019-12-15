«Я не планирую уходить». Заявление Загитовой после нашумевшего интервью

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Instagram пост, в котором пояснила, что означало ее пятничное интервью Первому каналу о приостановке спортивной карьеры.

— После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, «что означает мое интервью» и «почему я завершила карьеру»? Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли. Для меня фигурное катание — это моя жизнь, и большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с четырех лет.

Все мои достижения включая олимпийское золото и золото ЧМ не случайны. Мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь.

На прошлой неделе Загитова заняла в Финале «Гран-при» последнее место из-за неудачи в произвольной программе. В пятницу 13 декабря в эфире Первого канала она объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата страны.