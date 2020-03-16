В Москве закрыт весь спорт. Заявление Федуна о РПЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун допускает, что нынешний чемпионат России нужно будет завершить и подвести итоги уже сейчас.

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1 первый отмененный матч РПЛ — между ЦСКА и «Зенитом» 22 марта в Москве

ЦИТАТА Коронавирус продлится до конца года. Чемпионат можно закончить

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