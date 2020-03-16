В Москве закрыт весь спорт. Заявление Федуна о РПЛ
19:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 16 марта.
Леонид Федун: «Коронавирус продлится до конца года. Чемпионат можно закончить. Но что делать с миллионными контрактами футболистов?!»
Владелец «Спартака» Леонид Федун допускает, что нынешний чемпионат России нужно будет завершить и подвести итоги уже сейчас.
Все будет зависеть от решения МОК по Олимпиаде-2020 на этой неделе.
Обозреватель «СЭ» — о происходящем за океаном.
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов — о втором раунде плей-офф.
Мировые спортивные СМИ обсуждают последние новости, связанные с пандемией коронавируса, и пытаются понять, что будет дальше.
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Коронавирус продлится до конца года. Чемпионат можно закончить
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