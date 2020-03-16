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В Москве закрыт весь спорт. Заявление Федуна о РПЛ

19:30
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 16 марта.

Леонид Федун: «Коронавирус продлится до конца года. Чемпионат можно закончить. Но что делать с миллионными контрактами футболистов?!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун допускает, что нынешний чемпионат России нужно будет завершить и подвести итоги уже сейчас.

Отменит ли коронавирус процесс о российском флаге в CAS?

Все будет зависеть от решения МОК по Олимпиаде-2020 на этой неделе.

В плей-офф НХЛ сыграют 24 команды? Инсайды о будущем хоккейного сезона в Америке

Обозреватель «СЭ» — о происходящем за океаном.

«Чего они снимаются?» Тренер «Динамо» предложил выгнать «Йокерит» и «Барыс» из КХЛ

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов — о втором раунде плей-офф.

«Спортивный мир разрушен». Что пишут мировые СМИ о коронавирусе

Мировые спортивные СМИ обсуждают последние новости, связанные с пандемией коронавируса, и пытаются понять, что будет дальше.

ЦИФРА ДНЯ
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первый отмененный матч РПЛ — между ЦСКА и «Зенитом» 22 марта в Москве
ЦИТАТА
Коронавирус продлится до конца года. Чемпионат можно закончить
Леонид Федун
владелец «Спартака»

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