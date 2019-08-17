Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 16 августа.

РПЛ. Арбитра дерби «Спартак» — ЦСКА заменили. Почему?

Произошли изменения в списке назначений судей на матчи 6-го тура. Они коснулись одной из главных игр всего турнира.

ИНТРИГА. «Зенит» планирует продать Мевлю и сохранить Мамману. Игроки хотят обратного

Состав сменщиков Ивановича и Ракицкого в ближайшее время изменится.

ВОПРОС. Футбол и деньги. Как это работает?

Бывший гендиректор «Динамо» — о том, почему критика клубов за большие траты далеко не всегда уместна.

МНЕНИЕ. Хабиб хочет видеть Шапи в сборной. Но пока лучше подождать

Для начала хорошо бы стать основным в «Краснодаре».

ЭКСКЛЮЗИВ. Первое интервью Филиппа в «Динамо». Трансфер, неуважение «Вольфсбурга», страх матери, безумные фанаты Дортмунда

Корреспондент «СЭ» поговорил с самым дорогим игроком бело-голубых.

НАШИ. Дзюба и Англия: новые детали несостоявшегося трансфера

Почему главному футболисту страны последних полутора лет так и не удалось уехать в сильнейшую лигу мира?

НОВИЧОК. В «Спартаке» — «новый Златан» из «ПСЖ». Кто такой Кутателадзе

Красно-белые объявили о подписании контракта с 18-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».