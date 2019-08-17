В матче «Спартак» — ЦСКА поменяли судью, Хабиб хочет видеть Шапи в сборной, эксклюзив с самым дорогим игроком «Динамо»
РПЛ. Арбитра дерби «Спартак» — ЦСКА заменили. Почему?
Произошли изменения в списке назначений судей на матчи 6-го тура. Они коснулись одной из главных игр всего турнира.
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Состав сменщиков Ивановича и Ракицкого в ближайшее время изменится.
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Бывший гендиректор «Динамо» — о том, почему критика клубов за большие траты далеко не всегда уместна.
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Для начала хорошо бы стать основным в «Краснодаре».
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Корреспондент «СЭ» поговорил с самым дорогим игроком бело-голубых.
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Красно-белые объявили о подписании контракта с 18-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе.
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