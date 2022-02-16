Драма в биатлонной эстафете, Валиева — лидер после короткой программы. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 15 февраля.
Трагедия Латыпова. Наш финишер упустил золото пятью промахами на последнем рубеже
Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете, лидируя от первой до последней стрельбы.
Российский квартет лидировал вплоть до заключительной стрельбы гонки, но в результате занял только третье место.
Итоги первого дня олимпийского турнира одиночниц.
Репортаж о том, как выглядело общение российских фигуристок со СМИ после старта личного олимпийского турнира.
Мадридский клуб едва не удержал нулевую ничью в Париже, но поздний чудо-гол Мбаппе принес победу «ПСЖ».
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