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Сегодня, 03:45

Драма в биатлонной эстафете, Валиева — лидер после короткой программы. Главное за день

Слезы Эдуарда Латыпова после финиша.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 15 февраля.

Трагедия Латыпова. Наш финишер упустил золото пятью промахами на последнем рубеже

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете, лидируя от первой до последней стрельбы.

«Слезы после финиша были. Не знаю, как это все в себе держать». Наши биатлонисты — об эстафетной драме

Российский квартет лидировал вплоть до заключительной стрельбы гонки, но в результате занял только третье место.

Валиева справилась с давлением и выиграла короткую программу. Сакамото вытеснила Трусову из тройки

Итоги первого дня олимпийского турнира одиночниц.

«Олимпиаду представляла себе по-другому». Трусова и Щербакова рассказали о короткой программе, Валиева промолчала

Репортаж о том, как выглядело общение российских фигуристок со СМИ после старта личного олимпийского турнира.

Месси больше не гений. Им стал Мбаппе!

Мадридский клуб едва не удержал нулевую ничью в Париже, но поздний чудо-гол Мбаппе принес победу «ПСЖ».

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