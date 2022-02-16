Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете, лидируя от первой до последней стрельбы.

Российский квартет лидировал вплоть до заключительной стрельбы гонки, но в результате занял только третье место.

Итоги первого дня олимпийского турнира одиночниц.

Репортаж о том, как выглядело общение российских фигуристок со СМИ после старта личного олимпийского турнира.

Мадридский клуб едва не удержал нулевую ничью в Париже, но поздний чудо-гол Мбаппе принес победу «ПСЖ».